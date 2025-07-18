Ankara’nın en merkezi noktalarından biri olan MİA bölgesinde konumlanan Metafor AVM, Ankara’nın ilk halka açık Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) olarak rekor taleple yatırımcılarla buluştu. Lansman döneminde 400’ü aşkın yatırımcının ilgisiyle sektöre güçlü bir giriş yaptı ve “daha erişilebilir, şeffaf ve sürdürülebilir gayrimenkul yatırımı” vizyonuyla yatırımcıların odağı haline geldi.

GAYRİMENKULDE YENİ DÖNEM: ŞEFFAF, DENETLENEBİLİR VE KURUMSAL

Fonun kurucusu, View Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İmran Bozdoğan, gayrimenkul yatırım fonlarının sektöre getirdiği dönüşümü şu sözlerle özetledi: “Gayrimenkul yatırım fonları sektöre şeffaflık, erişilebilirlik ve kurumsal yapı kazandırıyor. Gayrimenkul Yatırım Fonu ile birlikte yatırımda yeni bir sayfa açıp büyük ölçekli yatırımcılarla birlikte küçük ölçekli yatırımcınızda daha kazançlı gayrimenkul yatırımına erişimini kolaylaştırarak gayrimenkul yatırımında demokratikleşmeyi sağladık.

Geleneksel gayrimenkul yatırımları genellikle yüksek sermaye ve uzun taahhütler gerektirirken, gayrimenkul yatırım fonları bu engelleri ortadan kaldırıyor. Tasarruf sahibi bireylerden kurumsal yatırımcılara kadar herkes, profesyonelce yönetilen bir yapıya birimleri oranında dahil olabiliyor. Bu erişim kolaylığı, yatırımın tabana yayılmasını sağlıyor ve ekonomik kapsayıcılığı artırıyor.”

METAFOR AVM’ye YATIRIM YAPANLAR, CAZİP GETİRİ POTANSİYELİNE SAHİP OLUYOR

Yüksek finansman maliyetleri, azalan alım gücü ve dalgalı gayrimenkul piyasası nedeniyle, bireysel yatırımcı için doğrudan gayrimenkul yatırımı giderek zorlaştı. Bu noktada gayrimenkul yatırım fonları, düşük yatırım eşiği ve istikrarlı getiri potansiyeli ile güvenilir ve sağlam bir alternatif haline geldi.

Metafor AVM’ye yatırım yapanlar, doğrudan taşınmaza sahip olmasalar da, fon aracılığıyla AVM'nin ticari performansına bağlı getiriden paylarını alabiliyor. Üstelik bu yapı, yüksek sermaye gerektirmediği için her ölçekte yatırımcıya açık. Böylece gayrimenkul yatırımı yalnızca büyük portföy sahiplerinin değil, tüm yatırımcıların erişebileceği kapsayıcı bir yatırım aracına dönüşüyor.

STRATEJİK MARKA KARMASI VE PROFESYONEL YÖNETİM İLE GÜÇLÜ TİCARİ YAPI

Metafor AVM, yalnızca merkezi konumuyla değil, özenle planlanmış marka karması ve kurumsal kiracı anlaşmalarıyla da öne çıkıyor. Moda, teknoloji, gastronomi ve hizmet sektörlerinden birçok ulusal ve uluslararası markayla ön anlaşmalar tamamlandı. Kategori planlaması ve ticari denge gözetilerek yapılan kiralama stratejisi, uzun vadede yatırım fonunun değerini destekleyecek şekilde yapılandırıldı.

Fon sahipleri, bu güçlü ticari yapıya yatırım yaparak yüksek potansiyele sahip, profesyonelce yönetilen bir varlık üzerinden getiri elde etme imkânına sahip oluyor.

MERKEZİ İŞ ALANI (MİA) PROJESİNDE LOKASYON AVANTAJI

Ankara’nın en büyük kentsel yenilenme projelerinden biri olan Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesinde lider projesi Metafor Ankara’da konumlanan Metafor AVM, iş ve yaşam merkezlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Geniş ölçekli ofis alanları, ulaşım ağlarına yakınlık ve hızla artan ticari yoğunluk sayesinde bölge, yatırımcılar açısından yüksek değer artışı potansiyeli taşıyor.

Bu çerçevede kurulan Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Karma Gayrimenkul Fonu, yatırımcılara hem düzenli getiri hem de kısa vadede yüksek değer artışı imkânı sunuyor. Fonun kısa sürede yakaladığı satış başarısı ise bu potansiyelin yatırımcılar tarafından net bir şekilde görüldüğünü kanıtlıyor.

METAFOR’DA GYF İLE GAYRİMENKUL YATIRIMI DAHA ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENLİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatları çerçevesinde kurulan ve bağımsız denetim süreçlerine tabi olan gayrimenkul yatırım fonları, yatırımcılara şeffaf, güvenilir ve profesyonelce yönetilen bir yatırım zemini sunuyor.

Metafor AVM’de Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul yatırımını daha erişilebilir, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyarak, Türkiye’de yeni nesil yatırım anlayışının güçlü bir temsilcisi haline geliyor. Her yatırımcıya açık bu yenilikçi yapı, gayrimenkul yatırımının geleceğini bugünden şekillendirirken, geleceği erkenden gören ve bugünden pozisyon alan yatırımcılara daha yüksek kazanç fırsatları sunuyor.