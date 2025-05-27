MKE Ankaragücü, kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan eski başkan Mehmet Yiğiner’e “Onursal Başkan” ünvanı verdi.

Kulübün MKE Ankaragücü Resmi X Hesabından yapılan paylaşımda konu ile alakalı şunlar kaydedildi:

"Ankaragücü’müze yıllarca emek vermiş, kulübümüzün en zorlu dönemlerinde taşın altına elini koyarak camiamıza umut olmuş, iki şampiyonluğa imza atmış olan eski başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’e, Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla “MKE Ankaragücü Onursal Başkanı” ünvanı verilmiştir."

Ankaragücü’müze yıllarca emek vermiş, kulübümüzün en zorlu dönemlerinde taşın altına elini koyarak camiamıza umut olmuş, iki şampiyonluğa imza atmış olan eski başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’e, Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla “MKE Ankaragücü Onursal Başkanı” ünvanı… pic.twitter.com/2HhkDnMjOr — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) May 26, 2025