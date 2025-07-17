Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yaşanan şaibe iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı. Türk’ün yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

Sınav Bitmeden Sorular Sızdırıldı İddiası!

LGS’de 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen sınavın ardından sosyal medyada bazı soruların sınav bitmeden yayıldığı öne sürüldü. Bu iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı iddiaları ciddiye alarak 29 kişi hakkında idari soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Görevden Alma ve Yeni Atama!

Şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen görevden alma kararıyla yaklaşık 5 yıldır MEB’de Bilgi İşlem Genel Müdürü olarak görev yapan Özgür Türk koltuğunu bıraktı. Yerine ise akademik kariyeriyle tanınan Prof. Dr. Ersin Karaman getirildi.

Prof. Karaman, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olup, ODTÜ’de yüksek lisans ve doktora yaptı. Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine devam ediyordu.