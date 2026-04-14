Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 Haziran 2026’da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav” başvurularına ilişkin sürecin devam ettiği hatırlatıldı.

Başvuruların 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alındığı belirtilirken, okul müdürlükleri tarafından onay işlemlerinin ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar süreceği ifade edildi.

Açıklamada, çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sürenin uzatıldığı vurgulandı. Buna göre öğrenciler başvurularını 15 Nisan saat 23.59’a kadar e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.