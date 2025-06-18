Muğla’nın gözde turizm merkezi Marmaris, son günlerde sosyal medyada yayılan görüntülerle yeniden gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir grup erkek çalışanın, yabancı turistlerin masalarına çıkarak sergilediği dans performansları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Tepkilerin dinmemesinin ardından şimdi de yeni videolar gündeme geldi. Bu kez görüntülerde çocukların da eğlenceye dahil edildiği görülüyor. Sosyal medyada yayılan bu videolar “Artık pes” dedirtti.

Yasaklar getirildi!

Yayınlanan bu görüntülerden sonra yerel yetkililer tarafından Marmaris bölgesinde denetim başladı. Turistlerin ve yerel halkın aktardığına göre, bazı işletmelere uyarı cezası verildi. Denetim sonrası, işletmelerde erkek çalışanların turist masalarına oturması, bar üstüne çıkıp dans etmesi ve maytap gibi gösteriler yapması yasaklandı. Ancak gelen yeni videolar, yasaklara rağmen bazı mekanlarda aynı görüntülerin devam ettiğini gözler önüne serdi.

Turizm imajı zedeleniyor!

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris’te yaşanan bu gelişmeler, ülke turizmi açısından da olumsuz bir izlenim yaratıyor. Bazı vatandaşlar sessiz kalmayı tercih ederken, pek çok kişi sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiriyor. Çocukların bu tarz görüntülere dahil edilmesi ise tepkileri daha da artırmış durumda.