Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, özellikle Marmara'da yağışların ciddi oranda azaldığını vurguladı.

Yaz Ayları Rekor Sıcaklıklarla Geçti

Demirhan’ın verdiği bilgiye göre:

Haziran’da sıcaklık ortalaması 1,2°C arttı.

Temmuz’da 1,9°C ,

Ağustos’ta ise 1,4°C artış yaşandı.

Bu aylarda yağışlarda da gözle görülür azalmalar meydana geldi. Özellikle Florya gibi bazı bölgelerde ani sıcaklık artışları dikkat çekti.

"Türkiye Kurak Bir Sürece Gidiyor"

Dr. Deniz Demirhan, Marmara Bölgesi’nin yüksek basınç sistemi etkisinde kalarak sıcak ve kuru bir yaz geçirdiğini, Trakya’da kuraklığın yoğun hissedildiğini aktardı.

“Kuraklık sadece yağışsızlık değil, çeşitli aşamaları vardır,” diyen Demirhan, bu süreci şöyle açıkladı:

“Meteorolojik kuraklık ile başlar, ardından hidrolojik, sonra tarımsal ve son olarak sosyoekonomik kuraklık gelir.”

Ayrıca, 2030 yılına kadar Türkiye’nin daha da kuraklaşabileceği uyarısında bulundu.

“Perşembe Gününden İtibaren Yağışlar Başlayabilir”

Marmara Bölgesi için önemli bir sıcaklık düşüşü beklendiğini belirten Demirhan şu ifadeleri kullandı:

“Şu an Marmara’da sıcaklıklar 24-25°C seviyelerinde. Bu sıcaklıkların neredeyse 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü itibariyle yağışlar başlayabilir ve 4 Ekim’e kadar sürebilir.”

Meteoroloji verilerinin düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini de vurgulayan Demirhan, uzun vadede kar yağışlarının miktarında da 2-5 milimetre arasında azalma beklendiğini sözlerine ekledi.