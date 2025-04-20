Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve bazı yöneticiler ‘Kahramanmaraş Tanıtım Programı’ kapsamında bir araya geldi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türk Hava Yolları Genel Müdür Mali Yardımcısı ve Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantının ardından Bolat, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen, Kahramanmaraş İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve el sanatlarından oluşan ‘Maraş’ın Değerleri’ adlı sergiyi gezdi. Bolat, daha sonra Ali Kayası Cam Terası ve Döngel Mağaraları’nı ziyaret etti.

Programda konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, “Şehrimiz eşsiz doğal güzelliklere tarihe ve kültüre sahip. Her alanda öncü ve örnek şehir. Bunu bizim biliyor olmamız ve çevremizde sınırlı kişilerin bundan haberdar olması yetmiyor. Bunun mutlaka tanıtılması gerekiyor. Dolayısıyla THY’nin kabin içi birtakım platformlardaki paylaşımları hem ulusal hem de uluslararası turizm noktasında bize çok ciddi katkı sağlayacaktır” dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise “Türk Hava Yolları ile yaptığımız bu toplantının şehrimize büyük katkılar getireceğini umut ediyoruz. Şehrimizin kültür ve turizm anlamındaki projeksiyonuna çok değerli katkılar sunacak” diye konuştu.

‘UÇMADIĞIMIZ KITA YOK’

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “2024 yılında 85.2 milyon yolcu taşıdık. Bunlardan 8.2 milyonu turist. Bunların dönüşleri de olduğu için aslında bu 16 milyon yolcu anlamına geliyor. Taşıdığımız turistlerin ülke ekonomisine katkısı 17.2 milyar dolar olarak ölçüyoruz. Türkiye’ye 60 milyonun üstünde turist geldi. Özellikle kültüre ve tarihe meraklı insanları getirmeye çalışıyoruz. Geldiklerinde bir haftadan fazla kalıyorlar. Uzaklardan gelenler 10 gün, 2 hafta kalıyor. Gelenler ülkemize 3-4 bin dolar bırakıyor. Bu açıdan da Türk Hava Yolları olarak daha çok ülkemize iş, kültür, tarih ve gastronomi için gelen turistlere odaklanıyoruz. 2 milyon ton kargo taşıdık. Taşınan kargo gelirlerimiz 3.5 milyar dolar. Dünyanın uçmadığımız kıtası yok. Geçen sene önce Melbourne sonra Sidney'e başladık” dedi.

‘ZİRVEDEKİ EN BÜYÜK HAVA YOLLARINDAN BİRİSİ’

2003 yılında Türk Hava Yolları’nda 65 uçak olduğunu söyleyen Bolat, “O zamanlar 10 milyon yolcu taşımışız. O nedenle bize butik hava yolu diyorlardı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın havacılığa olan vizyonuyla ve alt yatırımlarla büyüdü. Bugün AKK bazında dünyanın en büyük 3’üncü büyük hava yoluyuz. Artık o butik hava yolu zirvedeki en büyük hava yollarından birisi oldu. Avrupa’nın 122 noktasına uçuyoruz. Aynı zamanda da insanları bir yerden bir yere bağlayan en büyük hava yoluyuz. Herhangi bir şekilde İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcuyu ortalama 2 buçuk saatte gideceği yere bağlıyoruz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Birçok havalimanında, terminalde yatan insanlar görürsünüz. İstanbul Havalimanı’nda terminalde yatan insan olmaz. Çünkü bağlanacağı yere en kısa zamanda bağlamışızdır. Afrika’nın 64 noktasına uçuyoruz. İhracatçılarımızı Afrika’ya bağlıyoruz. Asya, Uzak Doğu’dan da 10 milyon yolcu turist getirme hedefimiz var” diye konuştu.

Bolat, “Kapasite bazında 2012’de yüzde 1.9’ken şu an da 3.4’e çıkmışız. Aşağı yukarı 2 katına gelmişiz. Kargoda ise daha büyük bir atlama yapmışız. 1.3’ten 5.7’ye gelmişiz. Ülke ihracatçılarımıza ürünlerini hava kargoyla taşımaları için özel programlar yaparak teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘6 KITADA 108 TANE REKLAM KAMPANYASI YAPTIK’

Türkiye'yi tanıttıklarını aktaran Bolat, “Uçaklarımıza Türk Hava Yolları’nı anlatan fazla film koymuyoruz. Daha çok Türkiye'yi anlatıyoruz. Çünkü Türkiye’ye katma değeri yüksek turistlerin gelmesi çok önemli. Bugüne kadar 6 kıtada 108 tane reklam kampanyası yaptık. Bunlarla 2 milyar kişiye ulaştık. Böylece ülkemizin tanınmasını arttırmaya çalışıyoruz. Bin 622 tane gazeteci ve influencer getirmişiz. Kahramanmaraş’a da gelmeye başlayacaklar. Ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yerleri çok önemli. Bunlar birer marka. Ama maalesef 22 tane yerimiz UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Almanya ve Fransa'da 50’nin üstünde yer var. Bu kapsamda bizim yapmamız gereken çok iş olduğunu görüyoruz. Birçok yer bekleme listesinde. Buraların bir an önce listeye girmeleri için dünyada tanınırlığını arttırmamız lazım. Türk Hava Yolları olarak da elimizden gelen destekleri vereceğiz” diye konuştu.

45 MİLYAR DOLAR TURİZM HEDEFİ

Bolat, “10 milyon Uzak Doğu'dan, 5 milyon Amerika'dan olmak üzere 15 milyon katma değeri yüksek turist getirerek 45 milyar dolar turizm geliri getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘KAHRAMANMARAŞ'I TANITAN VİDEOLARIMIZ OLACAK’

Bolat, “Kahramanmaraş 2019 yılında Türk Hava Yolları günde 9, haftada 9, AJet 5 olmak üzere 14 uçarken 2023 yılında bu sayı 18’e çıkmış, 2025 yılında 24’e çıkacak. Gönlümüzden geçen günde 3 sefer Kahramanmaraş’a uçmak. Kahramanmaraş’ı Çin’de tanıtacağız. Tanıtım turlarımız var. Çin’den gazeteciler ve influencer’lar getireceğiz. 55 milyon kişiye erişmeyi hedefliyoruz. Hong Kong’da tanıtım turları yapacağız. Malezya’dan insanlar getireceğiz. Tayvan’da kültüre meraklı bir bölge. Burada da tanıtımlar yapacağız. Uzun uçuşlarımızda bölgesel lezzetler kategorisinde Maraş dondurmasını tanıtacağız. Maraş dondurmasıyla alakalı bilgilendirmemiz olacak ve web sitemiz vasıtasıyla Kahramanmaraş'ı da tanıtan videolarımız olacak. Son 3 yılda genel olarak Türkiye tanıtım faaliyetlerinde 144 milyon dolar reklam büyüklüğü olan bir iş yaptık” dedi.