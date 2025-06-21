Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ÖSYM tarafından yapılan YKS-TYT sınavına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bu sınav ne bir son ne de yolun sonu"

Bugün üniversite sınavında ter dökecek gençlere, Başkanın mesajı şöyle: "Sevgili Gençler; İki gün sürecek üniversite sınav maratonuna girerken heyecanınızı, emeğinizi ve hayallerinizi yürekten paylaşıyorum. Bu uzun yolculukta gösterdiğiniz azim ve sabır, sadece bir sınava değil, geleceğe de hazır olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın; bu sınav ne bir son, ne de yolun sonu. Sizler, kararlılığınızla her zorluğun üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Gönlünüzden geçen, emek verdiğiniz her şeyin karşılığını almanız dileğiyle. Başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.