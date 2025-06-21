Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ÖSYM tarafından yapılan YKS-TYT sınavına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ağrıda uyuşturucu operasyonu
Ağrıda uyuşturucu operasyonu
İçeriği Görüntüle

"Bu sınav ne bir son ne de yolun sonu"

Bugün üniversite sınavında ter dökecek gençlere, Başkanın mesajı şöyle: "Sevgili Gençler; İki gün sürecek üniversite sınav maratonuna girerken heyecanınızı, emeğinizi ve hayallerinizi yürekten paylaşıyorum. Bu uzun yolculukta gösterdiğiniz azim ve sabır, sadece bir sınava değil, geleceğe de hazır olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın; bu sınav ne bir son, ne de yolun sonu. Sizler, kararlılığınızla her zorluğun üstesinden gelebilecek güçtesiniz. Gönlünüzden geçen, emek verdiğiniz her şeyin karşılığını almanız dileğiyle. Başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Muhabir: Şevval Ateş