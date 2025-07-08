Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren faciasının yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faciada yaşamını yitirenleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak; “Çorlu tren faciasında yitirdiğimiz 25 canı unutmadık, unutturmayacağız. Bu büyük acının tüm sorumluları yargı önüne çıkarılmadan, adalet yerini bulmadan bu dava kapanmış sayılmaz. Adalet arayan ailelerin mücadelesi, hepimizin vicdan borcudur.

Her zaman yanlarında olacağız.” dedi

Çorlu Tren Faciası Nedir?

8 Temmuz 2018’de, Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, Çorlu yakınlarında rayların altındaki menfezin yağış nedeniyle çökmesi sonucu devrilmişti. Kazada 7’si çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı. Facianın ardından açılan davalarda uzun süredir adalet arayan aileler, yalnızca alt düzeyde birkaç personelin yargılanmasını eleştiriyor ve ihmaller zincirinin sorumlularının tamamının hesap vermesi için mücadeleye devam ediyor.