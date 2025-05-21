Rakımı 1517 metreye kadar çıkan Spil Dağı, endemik bitki örtüsü ve eşsiz manzaralarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu. 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen Çaybaşı Deresi’ne dökülen kanyon, özellikle şelaleleri ve küçük göletleriyle doğa yürüyüşçülerinin uğrak noktasıydı.

Ancak bu yıl bölgedeki kar ve yağmur miktarının yetersiz kalması, 700 metre uzunluğundaki kanyonun tamamen kurumasına neden oldu. Ziyaretçilere yalnızca 150 metrelik kısmı açık olan bu doğa harikası, kuraklık nedeniyle doğal cazibesini büyük ölçüde yitirdi.

Uzmanlardan Kuraklık Uyarısı

Bölgedeki doğa gözlemcileri ve çevre aktivistleri, iklim değişikliği ve yağış rejimindeki düzensizliklerin bu tür doğal alanları tehdit etmeye devam ettiğini vurguluyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında kar yağışlarının azalmasının yer altı su kaynaklarını da olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Görüntüler Havadan Kaydedildi

Kuruyan kanyonun son hali, drone ile havadan görüntülendi. Daha önce şelalelerin aktığı, göletlerin yer aldığı bölgelerde artık çatlamış toprak ve kurumuş dere yatakları dikkat çekiyor.