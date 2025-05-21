Önceki dönem İçişleri Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Soylu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nu (TŞOF) ziyaret etti.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Federasyonun Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Görüşmede, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren esnafın karşı karşıya olduğu yapısal ve güncel sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, yolcu ve yük taşımacılığına yönelik mevzuat düzenlemeleri ve çözüm bekleyen hususlar üzerinde duruldu. Ayrıca, TŞOF’a bağlı esnaf odaları ve bu alanda hizmet veren esnaftan gelen talep ve öneriler, Sayın Soylu ile paylaşıldı.

“Sektörün sorunlarına gösterdiği duyarlılık son derece kıymetli”

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Sayın Süleyman Soylu’nun her zaman esnafının yanında olduğunu vurgulayarak, kendisinin çözüm odaklı yaklaşımı ve sektörün sorunlarına gösterdiği duyarlılığın son derece kıymetli olduğunu belirtti. Yiğiner, nazik ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Sayın Soylu’ya teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.