Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı. Küren'in kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında, kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük oldu. İşçilerden Ramazan Küren, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küren'in kurtarılması için çalışmalar sürüyor.