Manisa Futbol Kulübü, geçmiş sezonda sözleşmesi sona eren 10 futbolcusuyla anlaşma sağlamadı. Kulüp, 6'sı yabancı olan bu futbolcular için anlamlı bir veda mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manisa Futbol Kulübümüz ile sözleşmeleri sona eren Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic'e kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

Ayrılan Oyuncuların İsimleri ve Katkıları

Manisa FK, geçtiğimiz sezon boyunca kadrosunda yer alan oyunculardan 10’unu bırakma kararı aldı. Ayrılan oyuncular arasında yerli futbolcular Oğuz Gürbulak, Kaan Kanak, Alperen Uysal ve Oktay Gürdal’ın yanı sıra, yabancı futbolcular Moryke Fofana, Daniel Ramirez, Georgi Minchev, Birama Toure, Bede Osuji ve Armin Hodzic de bulunuyor.

Bu oyuncular, kulübün çeşitli alanlarında görev almış ve Manisa FK'nın geçtiğimiz sezonki performansına katkıda bulunmuşlardı. Ayrılan futbolcuların, kulübün tarihindeki yerleri önemli olacak.

Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başlamışken, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak adına transfer gündemini hareketlendiren siyah-beyazlı kulüp, önümüzdeki dönemde yeni oyuncu takviyeleriyle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.