Manisa FK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yeni sezonda giyeceğimiz Yas formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’e ithaf ediyoruz.

Hem Manisamız'ın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş, Manisa sevdalısı ve Manisaspor aşığı Ferdi Başkanımızı hiçbir zaman unutmayacağız.

Her zaman kalbimizde olacaksın.”

Ferdi Zeyrek’in Manisa ve spor camiası üzerindeki etkisi, kulübün bu anlamlı jestiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Manisa FK’nın bu duygusal ve anlamlı adımı, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

🖤 Yeni sezonda giyeceğimiz Yas formamızı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e ithaf ediyoruz.



Hem Manisamız'ın hem de tüm Türkiye'nin kalbinde yer edinmiş Manisa sevdalısı, Manisaspor aşığı Ferdi Başkanımızı hiç bir zaman unutmayacağız.



Her zaman… pic.twitter.com/I2HDty1JS2 — Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) July 12, 2025