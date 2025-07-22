Geçmişte Bursaspor’da birlikte çalışan Özgün Önver ve Serhan Kavut’un, Manisa ekibinde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği, ancak aksi bir durumda yönetimin yabancı bir başantrenörle anlaşma ihtimalini de gündemde tuttuğu öğrenildi.

Manisa Basket’in yeni genel menajeri Özgün Önver yaptığı açıklamada, “Hedefimiz ligde Play-Off’a kalmak ve yeniden Avrupa kupalarında mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Manisa ekibinde ayrılıklar da yaşanıyor. Takımın Fransız skorer oyuncusu Hugo Besson, Türkiye'de Tofaş ile anlaşma sağladı. Genç kısa forvet Leon Apaydın ise yoluna Mersin Spor’da devam edecek.

Manisa Basket’te transfer çalışmaları ve teknik kadro planlaması önümüzdeki günlerde netleşecek.