MANİSA’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı eteklerindeki Örencik Mahallesi’nde, anneannesinin evine ziyarete giden 16 yaşındaki Fatma Eruç’tan 7 gündür haber alınamıyor. Genç kızın en son mahalle meydanında bir otomobile binerek uzaklaştığı belirlendi. Eruç’un annesi Sultan Kürüker, “Kızımın hayatından endişe ediyorum” diyerek gözyaşları içinde yardım istedi. Jandarma ve polis ekipleri, Fatma Eruç ve birlikte gittiği belirlenen A.S.’nin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yunusemre ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde yaşayan Fatma Eruç, 10 gün önce anneannesinin yaşadığı Örencik Mahallesi’ne gitti. Genç kız, 23 Ekim saat 01.30 sıralarında evden çıkıp, mahalle meydanında bekleyen 09 ANT 845 plakalı otomobile binerek uzaklaştı. O andan itibaren Fatma Eruç’tan haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, Eruç’u araca alan kişinin A.S. isimli bir erkek olduğu tespit edildi. A.S.’nin İzmir’in Kiraz ilçesi Olgunlar Mahallesi yakınlarında olabileceği belirlenirken, ekipler Manisa ve İzmir’de arama çalışmalarını sürdürüyor.

“Kızımın Sesini Bir Kez Olsun Duymak İstiyorum”

Kayıp kızının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken anne Sultan Kürüker (46), büyük endişe içinde olduğunu söyledi:

“Fatma biraz asabi bir çocuktu, zeka ve denge bozukluğu nedeniyle 1,5 yıldır tedavi görüyordu. Henüz 16 yaşında. O günden bu yana hiçbir haber alamadık. Çocuğum yaşıyor mu bilmiyorum. Yalnızca bir kere ‘Anne ben iyiyim’ desin yeter. Ne şekilde kandırdılar bilmiyorum. Herkese ulaşıldı ama kızım hâlâ kayıp. O hâlâ benim evladım, çok özledim, artık sabrım kalmadı.”

“Her Ne Olursa Olsun Kızımızın Arkasındayız”

Üvey baba Mehmet Kürüker ise Fatma’nın sık sık anneannesinin yanında kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Fatma 10 gündür Örencik’teydi, zaman zaman telefonla konuşuyorduk. O gece evden çıktığını öğrendik. Çok zor durumdayız. Annesi iğneyle ayakta duruyor. Her ne olursa olsun kızımızın arkasındayız, sağ salim eve dönmesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz.”