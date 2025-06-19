Ankara'nın Mamak ilçesinde, meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Cemil Budak (45) Mamak’ın Diriliş Mahallesi’nde bulunan Plevne Caddesi üzerindeki "Mavera Tower" isimli binanın girişinde ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemil Budak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Budak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Silahlı saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayın adli makamlara intikal ettiği bildirildi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.