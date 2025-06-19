Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın “Global İletişim Ortağı” olduğu “Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu”nda konuştu. Bakan Uraloğlu, uydu teknolojilerinin modern savaş stratejilerinde kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu alandaki teknolojik gücünü artırmasının ulusal güvenlik ve küresel rekabet açısından hayati olduğunu söyledi.

"Savaşlar artık uzayda kazanılıyor"

Uydu teknolojilerinin istihbarat, iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyonda devletlere üstünlük sağladığını belirten Uraloğlu, İsrail-İran çatışmasını örnek vererek, uydu tabanlı gözetleme sistemlerinin stratejik karar alma süreçlerinde önemli rol oynadığını ifade etti.

“Uydular sayesinde toplanan veriler, savaşın tüm safhalarında avantaj sağlıyor. Bu da bize uzay teknolojilerinin ne denli kritik bir unsur olduğunu gösteriyor. Türkiye olarak uzayda güçlü bir varlık göstermek sadece teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluktur.”

“Bağlantısallık, yeni çağın anahtarıdır”

Güvenli ve kesintisiz iletişimin artık yalnızca bir ihtiyaç değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirten Bakan Uraloğlu, bağlantı kapasitesinin ekonomiden kamu hizmetlerine kadar her alanda belirleyici olduğuna dikkat çekti.

“Bağlantısallık artık ticaretin, eğitimin, sağlığın ve sosyal yaşamın temelini oluşturuyor. Bu dönüşüm sadece teknolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir değişimdir.”

Türksat 6A ile tarihi adım, sırada Türksat 7A var

Türksat 6A uydusunun %80’in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini ve Türkiye’yi bu alanda kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri yaptığını hatırlatan Uraloğlu, Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolünün de imzalandığını açıkladı.

“Türksat 6A ile ulaştığımız seviyeyi daha da yukarı taşıyacağız. 2029 yılında hizmete girmesi planlanan Türksat 7A, daha yüksek veri kapasitesi, geniş kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacak.”

Uraloğlu, Türksat 7A’nın, tasarım ömrü dolmak üzere olan Türksat 3A’nın yerini alacağını, projenin Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olacağını ifade etti.

“Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu stratejik bir zemin oluşturuyor”

Forumun yalnızca bir bilgi paylaşım etkinliği değil, Türkiye'nin gelecek 20 yılına yön verecek bir stratejik vizyonun temellerini attığı önemli bir platform olduğunu vurgulayan Uraloğlu, uydu haberleşme teknolojilerinde küresel rekabete hazır bir Türkiye inşa etmeye kararlı olduklarını söyledi.