Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Duralıalıç Mahallesi’nde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevler, yakındaki ağaçlara da sıçradı.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bazı ağaçların zarar gördüğü belirtildi. Mahalle sakinleri, benzer yangınların her yıl yaşandığını ve bu bölgenin sürekli yandığını ifade etti. Vatandaşlar, yangınların bilinçli olarak çıkarıldığından şüphelenirken, bazıları da aşırı sıcakların etkili olabileceğini dile getirdi. Ancak yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle otluk alanlarda yangın riskinin arttığını vurgulayarak, vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.