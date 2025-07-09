Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin maçlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir gelişmeye adım attı. 2014 yılından bu yana kullanılan elektronik bilet sistemi, 2025-2026 sezonuyla birlikte yeni bir döneme giriyor. TFF tarafından yapılan açıklamada, güncellenen elektronik bilet sistemleri sayesinde çipli T.C. kimlik kartlarına bilet yüklenebileceği ve bu kartlarla doğrudan stadyumlara giriş yapılabileceği belirtildi.

Kulüpler, Bilet Satış ve Giriş Kurallarında Yetkili Olacak

Stadyuma giriş sistemi yenilenirken kulüpler de mevcut bilet firmalarıyla iş birliği yapmaya devam edebilecek. Yeni uygulamayla birlikte taraftarların kimlik kartlarıyla stadyumlara girebilmesinin önü açılırken, kulüplerin biletleme sürecindeki yetkileri de korundu. TFF, kulüplerin mevcut anlaşmalı bilet firmalarıyla çalışmaya devam edebileceğini ve satış ile giriş esaslarını bu firmalarla belirleme hakkına sahip olacaklarını da açıkladı. Böylece hem taraftarın erişimi kolaylaşacak hem de kulüplerin operasyonel esnekliği korunmuş olacak.