Mamak Belediyesi, çocukların empati duygularını geliştirmek amacıyla “Empati Gözlüğü” atölyesi düzenledi. 9-13 yaş grubundaki çocukların katıldığı çalışmada, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar anlatıldı.

Eğitmenler, çocuklara bu bireylerin yaşadıkları güçlükleri anlamanın ve onların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde yardımcı olmanın önemini vurguladı. Ayrıca, engeller karşısında kimseyi suçlamadan anlayış göstermek gerektiği, bu tutumun toplumda dayanışma kültürünü güçlendireceği aktarıldı.

Atölye boyunca çocuklar, görme engeli olan bir bireyin yaşadıklarını hissetmeleri için gözleri kapatılarak çeşitli görevleri yerine getirdi. Elleriyle verilen nesneleri tahmin etmeleri istenirken, işitme engeli deneyimini yaşamaları için kulakları pamukla kapatılarak karşılarında konuşuldu ve duyduklarını aktarmaları istendi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, deneyimledikleri bu süreçte neler hissettiklerini, böyle bir durumda neye ihtiyaç duyabileceklerini ve benzer bir durumla karşılaştıklarında nasıl yardımcı olabileceklerini paylaştılar.

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği atölye sayesinde çocuklar, empati kurmayı öğrenerek toplumsal yardımlaşmanın önemini kavradı ve sorumluluk sahibi, saygılı ve duyarlı bireyler olma yolunda önemli bir deneyim kazandı.