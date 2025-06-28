Mamak Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki bozuk yolların yenilenmesi amacıyla asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, saha tespitleri ve vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda belirlenen noktalarda asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Mutlu Mahallesi’nde asfalt çalışmaları başlatıldı. 700, 719 ve 698. sokaklarda toplam 1250 ton asfalt serimi yapıldı. Yollarda yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte sürüş güvenliği ve ulaşım akıcılığı artırıldı.

Mamak genelinde yürütülen asfalt çalışmaları, teknik ekiplerin hazırladığı raporlar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda planlanıyor. Belediye, asfalt serim faaliyetlerini ilçenin farklı bölgelerinde sürdürüyor.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, asfalt çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçedeki yolların yenilenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve öncelik sırasına göre hareket ettiklerini belirtti.