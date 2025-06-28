İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından siber suçlara yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonlarda 284 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "nitelikli hırsızlık" ve "bilişim sistemine izinsiz erişim" gibi suçlara karşı son bir haftada yoğun bir operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve sahte (phishing) siteler aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi ve cazip ürün satışı temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para transferine aracılık ettikleri, mobil bankacılık sistemlerine sızarak haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ilgili suçlardan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.