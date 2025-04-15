Mamak Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bazı kişilerin belediyenin ismini kullanarak "sosyal yardım" adı altında dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğu bildirildi.

Yapılan duyuruda, belediyeyi temsilen aradığını iddia eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Belediyemiz, sosyal yardım başvurularını yalnızca resmi kanallar üzerinden almaktadır. Kişisel bilgilerinizi ya da maddi yardım taleplerini telefonla veya şüpheli yollarla isteyenlere kesinlikle bilgi vermeyiniz,” denildi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, herhangi bir şüpheli durumda belediyeye başvurulmasını tavsiye etti. Şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların, Mamak Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları üzerinden yetkililere ulaşmaları istendi.