Anayasa değişmeli mi

Gündem anayasa değişikliği Fatih Portakal İsmail Küçükkaya bu konuda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ın yeniden aday olmasının önünü açmak için olarak değerlendiriyorlar bence seçime dört yıl var secime altı aydan az kaldığında gündeme gelse tamam fakat dört yıl sonra yapılacak seçim için anayasa değişikliğini cumhurbaşkanının yeniden seçilmesine bağlamak halkı kandırmak olur aklı başında olan gazetecilere anayasa değişikliğinin altın da yatanın ne olduğunu araştırmasını tavsiye ederiim ben anayasanın değiştirilmesine sıcak bakanlardanım nedeni çok açık.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyette yaşayan esnaflar başta 84 milyon Türk vatandaşı neden vergi verir daha açık söylersek devletler neden halkından vergi toplar vergi toplamanın gerekçesi halkın sağlık hizmetlerini ücretsiz karşılamak içindir 2002 yılında AKP iktidarında sağlık bakanı Recep Akdağ ilk icraat olarak bakanlıktaki bütün bürokratları değiştirmek oldu eskiden tek bir kişi kalmayınca anayasa teminatın da olan ücretsiz sağlık hizmetlerini ücretli hale getirdi ilk başlarda çok cüzi olan ücretlere kimse itiraz etmedi bir seçim sonra tekrar sağlık bakanlığına atanınca yine bütün bürokratları değiştirdi bence anayasa ihlali yapılmış ücret alınması bürokratları suçlu duruma sokmuştu onları değiştirip adeta aklamış yeni gelenlerde önce alınan kararlara devam ettikleri için suç işlememiş oldu sonraki yıllarda anayasa değişikliği ile de her şey yasal hale getirilmiştir.

Şimdi anayasa değişikliğini bende istiyorum madde 1 devlet halkın sağlık hizmetlerini ücret almadan karşılamak zorundadır ilaçlardan hiç bir isim altında para talep edilmeyecektir.

Madde 2 devlet halkın eğitim hizmetlerini hiç bir ücret almadan karşılayacaktır. Eğitim için kullanılan liselerin yüzde 85 i Fen lisesi olarak hizmet verecektir .

Madde 3 devlet üniversite öğrencilerinin yurt problemini çözmeden üniversite açamaz ihtiyaç fazlası açılanlar kapatılacak öğretim kadrosu yeterli olmayanlar kapatılacak yurt dışından alınan diplomalara aynı branştaki üniversitelerden denklik sınavı ile yeterlik alınacaktır.

Madde 5 devlet tüm çalışanların ücretinin en az alanla en çok alanlar arasında fark beş kattan fazla olamaz.

Madde 6 devlet yabancılara Türk vatandaşlığını en az 20 yıl yaşamış hiç bir suça karışmayan insanlara verecektir.

Madde 7 Türkiye Cumhuriyeti misakı milli hu dutları içinde bulunan vatan topraklarında bir karış toprak yabancılara satılamaz.

Türkiye de doğduğu için ve para ile vatandaşlık alanlara bir karış dahi vatan toprağı satılamaz .Daha o kadar çok konu var ki onları da ilerleyen günlerde zamanı gelince yazacağım ekilmeyen tarla desteği hayvancılık tarım küçük büyük sanayi ithalat ihracat turizm konularında halkın anayasa teminatına alınması anayasa değişik ligi ile teminat altına alınması ve en önemli olarak anayasada yazılı kuralları uygulamayanlara verilecek cezaların yer aldığı yeni bir ana yasa yapmanın zamanı gelmiştir en kısa süre de yapılmalıdır.

Çorlu tren kazasının 6 yıl sonra mahkeme kararları açıklandı verilen cezalar bir nebze insanları rahatlattı çalışanlara hata yaparlarsa cezasız kalmayacak olduklarını gösterdi bu iyi bir karar oldu fakat ismi üstünde kaza kaza insan iradesi dışında olan bir olaydır kimse bir başkasının isteyerek canına kıyamaz o zaman cinayet olur ölenlere rahmet kalanlara sabır dilerim bu kararın örnek olarak çalışanların amirlerinin verdikleri kanunsuz emirleri yapmamaları kazaya neden olması muhtemel olayları ihbar ederek sorumluluktan kurtulacaklarını göstermesi açısından çok önemli oldu.

Türkiye Kupası ilk maçında Trabzon spor Karagümrük'ü 3 2 mağlup etti hiç bir takımın hafife alınacak kadar zayıf olmadığını GS maçı sonunda Karagümrük'ün turu hakkıyla geçtiklerini gördük İstanbul'da maç daha kaliteli zevkli geçecektir hak edenin kazanmasını isterim Cumartesi BJK, FB maçına çıkacak bence bu maçın BJK açısından önemi yok Ankaragücü maçı çok önemli bence rotasyona gidip öyle bir kadro ile sahaya çıkması isabetli olur kupadan elenmek Avrupa'ya veda demektir dikkate alınması çok önemli. Telafisi yoktur.