ZÜLFİYE MÖMİN

Göz yaşının rengi olmadığı gibi anne yüreğinin de duyarlılık konusunda sınırı, ırkı, rengi yoktur.

Özbekistanlı Şair, Zülfiye Mömin’de “CANIN CANIM OLDU TÜRKİYE” isimli kitabında ve şiirlerinde bu duyguları dile getirmiş.

Mömin, Acın acım oldu Türkiye başlığı ile yazdığı yazıda şöyle diyor:

Depremde yıkılan binanın altından bir çocuk sağ salim çıkarıldı. O ağlamadı, korkmadı. Sadece: “Anneme gitmek istiyorum. Yarın okula gitmem gerekiyor,” dedi. Ben Özbekistan’da o çocuğun Özbek annesi olarak gözlerimde yaşlarla dua ettim.

Şair Mömin, DEPREMDEN SAĞ ÇIKAN TÜRK ÇOCUĞUNA isimli şiirinin dizelerinde duygularını şöyle dile getirmiş:

Taşların altından çıkan Türk çocuk

Kederler altından çıkan Türk çocuk

Senin okuman gerekiyor öyle oku ki

Asla kapanmasın gittiğin yollar

Çığlıklar altından çıkan Türk çocuk

Felaket altından çıkan Türk çocuk

Senin okuman gerekiyor öyle oku ki

Hiç solmasın senin topladığın güller

Saçına toz ve kum dökülmüş çocuk

Yüreğine baharlar ekilmiş çocuk

Senin okuman gerekiyor öyle oku ki

Hasret ne görmesin senin yaşadığın yurt

Kitaba eğilmiş güzel Türk çocuk

Eğitime tutkun güzel Türk çocuk

Vatanını seven güzel Türk çocuk

Senin okuman gerekiyor öyle oku ki

Hiçbir zaman yıkılmasın yaptığın evler

İlahi sevgi var senin kalbinde

Vatan bir türküdür senin dilinde

Türkiye’nin geleceği senin elinde

Senin okuman gerekiyor öyle oku ki

Seni Allah kollar, Allah destekler

Şair Zülfiye Mömin’in kitabını, benim de kitaplarımın yayımlandığı Ubuntu yayınları aracılığıyla edindim.

Her ülkenin her kültürün her şairin kendine has şiir tarzı var. Şairleri bir potada eriterek aynı dili kullanmalarına sebep; sevgidir, acıdır, hasretti, özlemdir en çok da aşktır. Aşk bazen kişiye olur bazen doğaya bazen de vatana.

Mömin’in bir şiirinde, şöyle diyor:

VATAN SÖZÜ

Baba ömrüm geçtikçe

Yakın geldi vatan diyen söz

O yüzden geçmiş günler azizdir

O yüzden gelecek günlerim azizdir

Vatan kelimesiyle bağlantılıdır

Derdim güzel sevincim güzel

Gözlerimin sıcaklığıdır bu kelime

Hayatımın anlamı da o

Pınarları derdime derman

Rüzgarları altın tarağım

Toprağını gözüme sürsem

Aydınlanır gözüm karağım

Vatan desem annem geliyor

Beyaz eşarp örtüp başına

Tıpkı anneme borcum olduğu gibi

Ben borçluyum bu sözcük önünde

Kitapla ekmeği eşit gören

Büyükler dershanesi vatan

Çalışmaktan saçı ağarmış

Annemin de annesi vatan

Hüma kuşu süslemektedir

Kamusumuz haşiyesini

Sabah kuşlar da söylüyor

Özbekistan methiyesini

Zülfiye Mömin; Özbekistan’ın Semerkand ili, Narpay ilçesinde doğdu. Özbekistan Ulusal Üniversitesi’nden mezun oldu.

Şairin; “Vatan Bırakmaz” (1984), “Beşikleri Sen Koru Dünya” (1986), Ateşler İçinde Kadın” (1992), “Bağımsızlık, Altın Çiçeğim” (1998), “Gökyüzüne Saçılmış Yıldızlar” (2000), “Kudretli Yurduma” (2003), “Evlilik Anlaşması” (2005, “ İlk Öğretmenim” (2008), “Kadına Mutluluk Verin” (2011), “Horoz Neden Uçamaz” (2014), “Bir Gün Okulu Kaçırdım, Ömür Boyu Pişman Oldum” (2015), “Aşk Bahçesindeydim” (2016), “Yumuşacık Adlı Kirpi” (2017), “Surhan’ın Saygıdeğer Kadınları” (2018), “Büyük Uyanış” (2020), “Kalbinde Nar Çiçeği Açan Kadın” (2021), “Çocuğa Kitap Verin” (2021) isimli kitapları yayımlanmıştır.

Özbekistan’ın Onurlu Kültür Çalışanı”, “Dostluk” ce “Emek Şöhreti” madalyaları sahibidir.