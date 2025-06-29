Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Erzurum’da düzenlediği Doğu Anadolu Çalıştayı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Destici, CHP kurultayıyla ilgili dava süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.

Destici, siyasi partilerin kurultay süreçlerinde karar merciinin İlçe Seçim Kurulları olduğunu belirterek, “Seçim kurullarının verdiği karar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanır. Bu kararlar anayasal ve yasal olarak son mercidir. Herhangi bir mahkeme bu kararı bozamaz. Mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum, çünkü bu hem uygulamalara hem de mevcut mevzuata aykırı olur,” dedi.

Kurultay sürecine ilişkin yolsuzluk iddialarına da değinen Destici, “Telefon dağıtımı, işe alım vaadi, para transferi gibi etik dışı uygulamalardan söz ediliyor. Bu konular yargının alanına girer ve mahkeme bunlarla ilgili karar verebilir. Ancak bunun kurultayın sonucunu doğrudan etkileyeceğini düşünmüyorum,” ifadelerini kullandı.

Destici'den Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşlara Uyarı

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte artan orman yangınlarına dikkat çeken Destici, Tarım ve Orman Bakanlığı ile tüm ekiplerin yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Vatandaşlara seslenen Destici, “Ormanlık alanlarda bulunan herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Küçük bir ihmal büyük felaketlere neden olabilir,” dedi.

TÜİK Verileri ve Kul Hakkı Vurgusu

TÜİK’in enflasyon verileriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan BBP lideri, kurumun uluslararası standartlara uygun çalıştığını belirtti. Destici, “Bazı ince ayarlamalar olabilir ama memur ve emekli maaşları bu verilere göre belirlendiği için büyük bir vebal söz konusu. Bu nedenle TÜİK'in daha hassas davranması gerekir. Çünkü mesele doğrudan kul hakkına giriyor,” açıklamasında bulundu.

“BBP, Hükümet Ortağı Değil, İttifak Ortağıdır”

Hükümet ile ilişkilerine açıklık getiren Destici, “Biz hükümetin değil, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Kabinede üyemiz yok. 23 yıldır iktidarda olan partinin yaptığı her şey kendi sorumluluğundadır. Biz doğruları gösteren, yapıcı muhalefet anlayışıyla hareket ettik,” diye konuştu.

"Erken Seçim İhtimali Sıfır"

Erken seçim iddialarına da değinen Destici, “Ne 2025’te ne de 2026’da bir erken seçim ihtimali görmüyorum. Yeni anayasa yapılması ve sistem değişikliği gibi çok düşük ihtimaller dışında seçim ancak 2027 Kasım’ında olabilir,” dedi.

Terörle Mücadele: "Türkiye'nin Eli Artık Daha Güçlü"

Türkiye’nin terörle mücadelesinde büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayan Destici, operasyonlarla hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör unsurlarının temizlendiğini ifade etti. Destici, “Suriye ve Irak’ın kuzeyinde de bu mücadele kararlılıkla sürdürülmeli. Terörden arındırılmış bölgelerde halkın talepleri, devletin bütünlüğünü bozmadığı sürece dikkate alınmalı,” dedi.