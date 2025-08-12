Madonna paylaşımında, “Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir” sözleriyle çağrısını duyurdu. Papa'nın Gazze’ye girişinin engellenemeyeceğini ifade eden sanatçı, şu sözlerle çağrısını yineledi:

“Lütfen çok geç olmadan Gazze’ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir.”

“Zaman kalmadı, herkes acı çekiyor”

Madonna, insani yardım koridorlarının açılması, çocuklara yardım ulaştırılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi gerektiğini belirterek, “Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin. Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek,” dedi.

“Kimseyi suçlamıyorum, taraf tutmuyorum”

Sanatçı ayrıca paylaşımında taraf tutmadığını ve kimseyi suçlamadığını belirtti. Yardım etmek isteyenleri ise ABD merkezli yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) ve İsrail merkezli barış yanlısı sivil toplum kuruluşu Women Wage Peace'e bağış yapmaya davet etti.