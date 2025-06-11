Galatasaray’ın transfer gündemindeki Alman yıldız futbolcu, görüşmeler yapmak üzere bu akşam İstanbul’a geliyor.

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren ve birçok Avrupa kulübünün radarında olan 28 yaşındaki Senegal asıllı Alman oyuncunun Galatasaray’a sıcak baktığı öğrenildi.

Görüşmeler İstanbul’da Gerçekleşecek

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Sane transferiyle hem Avrupa'da ses getirmek hem de Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Transferin olumlu ilerlemesi halinde yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Taraftarda Büyük Heyecan

Leroy Sane'nin İstanbul’a geleceği haberinin ardından Galatasaray taraftarı sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Transferin gerçekleşmesi halinde, Sane’nin Galatasaray tarihindeki en flaş transferlerden biri olması bekleniyor.