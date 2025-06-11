Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada Osman Sungur, “Ben ve yönetimim hakkında mesnetsizce yazılanlara asla aldırış etmeyin. Gerçek bir Gençlerbirlikli başkanınız var” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig’e çıkacağız dedim, çıktık”

Göreve geldiği günden bu yana hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini belirten Sungur, “Süper Lig’e çıkacağız dedim, çıktık. Fabrika ayarlarına döneceğiz dedim, döndük. Altyapımızı yeniden işlevsel hale getirdik, yarışmacı gruplarda şampiyonluklar elde ettik. Bu başarılar camiamıza umut verdi” şeklinde konuştu.

Tesislerde büyük bir dönüşüm başlattıklarını ifade eden Sungur, Süper Lig seviyesine uygun yenileme çalışmalarının halen sürdüğünü söyledi.

“Bu ligin asi takımıyız, büyük başarılar bizi bekliyor”

Gençlerbirliği'nin Süper Lig’de olması gerektiğini vurgulayan Sungur, “Biz bu ligin asi takımıyız. Yeni sezonda Eryaman Stadı’nda 25 bin taraftarımıza futbol şöleni sunacağız. Önemli transferlerle ekran başındaki Gençlerbirliği sevdalılarını da heyecanlandıracağız” dedi.

Başkan Sungur açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“102 yıllık bu koca çınar, Gençlerbirliği, bizimle birlikte daha da büyüyecek. Ankara’ya, kırmızı-karaya gönül veren herkesle birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz.”