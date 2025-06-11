Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Fenerbahçeli kimliğinin hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve coşkulu parçası oldu” ifadelerini kullandı. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiği sürede eleştiriler de aldığını ama her zaman mücadele ettiğini söyleyen Ilıcalı, “Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi” dedi.

Ilıcalı açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim.

Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu.

Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi.”

Ayrıca, Başkan Ali Koç’a, yönetici arkadaşlarına, sporculara, kulüp çalışanlarına ve taraftarlara teşekkür eden Ilıcalı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“En önemlisi, büyük Fenerbahçe taraftarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Acun Ilıcalı”

Fenerbahçe’den Resmî Teşekkür

Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamada, Ilıcalı’nın kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu.