Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı’nın görev süresi boyunca kulüp menfaatlerini ön planda tuttuğu ve camia tarafından takdirle karşılandığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.”

Acun Ilıcalı kimdir?

Türk televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, son yıllarda spor alanındaki yatırımları ve Fenerbahçe’ye olan desteğiyle de adından söz ettirmişti. Ilıcalı’nın Fenerbahçe yönetiminden ayrılığı, kulüp gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.