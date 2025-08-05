Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turundan katılmaya hak kazandı. Yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz’de tamamlayan sarı-lacivertliler, oynadığı hazırlık maçlarında Lazio, Hull City ve Al Hilal gibi takımlarla karşılaştı.

Fenerbahçe, bu süreçte sadece Benfica’ya 3-2 mağlup olurken, diğer tüm maçlarını kazanarak iyi bir performans ortaya koydu.

Yeni Transferler İlk Kez Sahada Olacak

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında ilk resmi maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Feyenoord’un Başında Robin van Persie Var

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord’un teknik direktörlüğünü, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen Robin van Persie yapıyor. 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen yıldız isim, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Hollanda ekibinin başına geçmişti.

Fenerbahçe’nin UEFA Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadroda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almadı. UEFA listesinde yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic

Defans:

Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar

Orta Saha:

Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski

Forvet:

Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Rövanş 12 Ağustos’ta İstanbul’da

Fenerbahçe, Feyenoord deplasmanından avantajlı bir skorla dönerek, 12 Ağustos'ta İstanbul’da oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Sarı-lacivertliler, hedefledikleri Şampiyonlar Ligi gruplarına ulaşabilmek için play-off turuna yükselmek zorunda.