Karşılaşmayı Romanya'dan Paul Catalin Szabo-Alexi ve Güney Kore'den Joo-Hee Kang yönetti.
Set Sonuçları:
Sırbistan – Türkiye: 3-1 (12-25, 25-22, 25-23, 25-23)
Maç Süresi: 1 saat 16 dakika
İlk seti etkili oyunuyla 25-12 kazanan Türkiye, sonraki setlerde üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Türkiye’nin Kadrosu:
Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Berkay (L)
Yedekler: Ahmet, Yiğit, Efe Bayram
Sırbistan’ın Kadrosu:
Ivovic, Masulovic N., Luburic, Masulovic V., Nedeljkovic, Jovovic, Ristic (L)
Yedekler: Nikolic, Peric, Brboric
Filenin Efeleri'nin Çin Etabı Maç Programı (TSİ):
13 Haziran 2025 – 15.30
Hollanda – Türkiye
14 Haziran 2025 – 14.00
Türkiye – Polonya
15 Haziran 2025 – 10.00
Çin – Türkiye