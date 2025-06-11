Trump'ın açıklamasına göre ABD, Çin'e karşı %55 oranında tarife uygulayacak. Çin ise ABD ürünlerine karşı %10’luk tarife uygulayacak. Anlaşma, hem Trump hem de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in son onayıyla yürürlüğe girecek.

Nadir Toprak Elementleri ve Eğitim Alanında Mutabakat

Anlaşmanın önemli detaylarından biri de Çin’in, ABD’ye gerekli tüm nadir toprak elementlerini sağlamayı kabul etmesi oldu. Bu elementler, savunma sanayiinden teknolojiye kadar birçok kritik sektörde hayati rol oynuyor.

Trump ayrıca, Çinli öğrencilerin ABD üniversitelerinde eğitim almasına devam edeceğini belirterek, “Bu benim için her zaman iyi olmuştur!” dedi.

Piyasalarda Risk İştahı Arttı

Anlaşmanın duyurulması, küresel piyasalarda olumlu yankı uyandırdı. Özellikle teknoloji ve sanayi endekslerinde toparlanmalar gözlemlendi. Uzmanlar, bu anlaşmanın ticaret savaşları sonrası belirsizlikleri bir nebze olsun azaltabileceği görüşünde.

Trump’tan Son Mesaj:“İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!”

ABD Neden %55 Tarife Uyguluyor?

Ekonomistler, ABD’nin uygulayacağı yüksek tarifeyle, yerli üretimi güçlendirme ve Çin’den gelen teknoloji transferini sınırlama hedefinde olduğunu belirtiyor. Çin’in daha düşük oranda tarife uygulaması ise, diplomatik dengelerin gözetildiği bir strateji olarak değerlendiriliyor. (AA)