Festival kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden seçilen halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, yerel kültürü yansıtan el emeği ürünlerini ve yenilikçi eğitim projelerini sergiledi. Etkinlik, 81 ilden gelen temsilcilerin katılımıyla bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Bakan Tekin: "Eğitim sadece okulda bitmiyor"

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bakan Yusuf Tekin, eğitim faaliyetlerinin sadece zorunlu eğitim çağındaki bireylerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu etkinliklerin tamamında, kültürel değerlerimizi, birlikteliğimizi ve manevi mirasımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı önemsiyoruz.”

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nı sadece öğretim yapan değil, milli birlik ve kültürel devamlılığı sağlayan bir kurum olarak tanımladı. “Hayat boyu öğrenme” anlayışını genişleterek her yaştan bireyi kapsayan bir vizyon geliştirdiklerini belirtti.

Aileye Yeni Rol: “Ebeveyn Okulu” Programları Devam Edecek

Bakan Tekin’in konuşmasındaki bir diğer dikkat çeken vurgu ise ailelerin eğitimdeki rolü üzerine oldu. Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre, okul ve öğretmenin çocukların başarısında etkisi %50'yi geçmezken, geri kalan kısmın aile ve çevreyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

“2024-2025 eğitim öğretim yılına başlarken aileleri daha aktif hale getirmeyi hedefledik. Aile okulu programına ek olarak ebeveyn okulu gibi uygulamalarla bu süreci güçlendireceğiz,” dedi.

Ziyarete Açık Festival: 3 Gün Boyunca Sürecek

Festival, 11-13 Haziran tarihleri arasında her gün saat 10.00 ile 18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

Katılımcılar, bölgesel kültürü yansıtan sergileri gezebilecek, eğitici atölyelere katılabilecek ve el emeği ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.