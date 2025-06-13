Şanlıurfa'da yaşayan Suriye uyruklu Şehed M., evde oyun oynadığı esnada yanlışlıkla kimyasal lavabo açıcı içti. Birden fenalaşan çocuğu fark eden ailesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Burada gerçekleştirilen muayenede, Şehed'in içtiği kimyasal maddeden dolayı yemek borusunda ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, Şehed'in başvurduğunda yemek borusunda büyük bir yanık olduğunu aktardı. Prof. Dr. Boleken, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Şehed'in aylarca yutma zorluğu yaşadığını ve ağızdan beslenemediğini söyledi, "Her ay yemek borusu genişletme işlemleri uyguladık ancak bu girişimler yetersiz kaldı. Zamanla hastamız sadece midesine yerleştirilen bir tüple beslenmeye başladı. Bu çocuk, tam iki yıl boyunca ağzından su bile içemedi" diye konuştu.

"Toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Başarılı bir ameliyatla Şehed'in mide dokusunu kullanarak yeni bir yemek borusu oluşturduklarını aktaran Prof. Dr. Boleken, "Bu, oldukça kompleks bir operasyondur. Çocuk cerrahisi, göğüs cerrahisi ve genel cerrahiden oluşan multidisipliner bir ekip ile gerçekleştirildi. Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Atalay Şahin, Genel Cerrahi Prof. Dr. Faik Tatlı ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Kahveci sürece önemli katkılar sağladılar. Bu başarı, tam anlamıyla ekip işidir" diye konuştu. Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan da hastane ekibine teşekkür ederek, "Bölgenin sağlık üssü olma yolunda ilerliyoruz. Bu tür vakalarda multidisipliner yaklaşımlar sayesinde çocuklarımızın hayatlarına dokunabiliyoruz. Ancak bu olay, çocuk sağlığında en etkili yaklaşımın önleme olduğunu bir kez daha gösterdi. Toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)-