TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Koyunculuk Tesisi'nde, küçükbaş yetiştiriciliği bölümünde üstün vasıflı damızlık değere sahip Anadolu merinosu ve Polatlı ırkları damızlık olarak yetiştiriliyor. Her yıl besicilere katkı sunmak amacıyla satılan koyunlar, ülkenin hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlıyor. İşletmede 10 bin baş ana olmak üzere toplamda 28 bin baş koyun, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle takip ediliyor.

KOKU VE SESLERDEN TANIYORLAR

Tesiste, şubat ve mart döneminde 11 bin 500 baş kuzunun doğumu gerçekleşti. Süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzuların her gün aynı saatte 2 kez annelerini emmesi sağlanıyor. Ağılların kapılarının açılması ile dışarı çıkan kuzuların, annelerini bulmak için verdikleri mücadele renkli görüntüler oluşuyor. Her kuzu takip ettiği koku ve sesinden annesine ulaşarak karınlarını doyuruyor. Kuzular, arazide binlerce koyun arasında anneleriyle buluştuktan sonra tekrar ağıla götürülüyor.

‘KOKU VE SESLERİNDEN TANIYORLAR’

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde hayvancılık şefi olarak görev yapan Semih Asarlı, "İşletmemizde 10 bin baş ana olmak üzere toplamda 28 bin baş koyun yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Anadolu merinosu ve Polatlı ırkı koyunlarımızın yetiştiriciliğini burada yapıyoruz. Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde 2024 yılı Eylül ayında 10 bin baş ana koyuna koç katım işlemi gerçekleştirdik. 2025 yılı Şubat ve Mart aylarında koyun doğumları gerçekleşmiş ve toplamda 11 bin 500 baş kuzu dünyaya geldi. Doğumların bu aylara denk gelmesi bizler için baharın müjdeleyicisi oluyor. Doğan kuzular günde 2 kez anneleri ile bir araya getirilerek süt emişmeleri gerçekleştiriliyor. Anne koyunlar, kuzuları ile bir araya geldiğinde içgüdüsel olarak koku ve seslerinden yavrularını tanımakta ve bu şekilde süt emişmesi gerçekleşmektedir. Kuzular, 90 günlük yaşa gelene kadar süt emişmeleri devam etmekte ve bu yaştan sonra annelerinden ayrılarak sütten kesilmektedir. Bu süreçten sonra kuzular damızlık sürülere ayrılmak amacıyla erkek ve dişi olarak gruplandırılıyor" dedi.