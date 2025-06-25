Kütahya’nın Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Caddesi üzerindeki tüp satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında yaşanan şiddetli patlama sonrası iş yerinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralıların 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yaralılar, Kütahya’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.