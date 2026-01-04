Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, D100 kara yolunun İstanbul yönünde, buzlanmanın etkili olduğu kesimde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep K. (55) idaresindeki 22 AET 677 plakalı otomobil, kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Yaralı Hastaneye Sevk Edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tedavinin ardından yaralı, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.