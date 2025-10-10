DKMP ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 farklı lokalitede toplam 850 bireyden oluşan tüylü kekreçiçeği popülasyonu tespit edildi. Daha önce ülkemizde varlığı bilinmeyen bu tür, altın sarısı çiçekleriyle dikkat çekerken, yalnızca Batı Karadeniz bölgesindeki Küre Dağları’nda gözlemlendi.

IUCN Kategorisine Göre “Hassas – Zarar Görebilir”

Yeni keşfedilen tür, Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre "hassas (vulnerable)" kategorisinde yer alıyor. Bu durum, tüylü kekreçiçeğinin korunması gereken önemli bir bitki türü olduğunu ortaya koyuyor.

DKMP'den Açıklama: Bitki Türü Sayımız 13 Bine Ulaştı

DKMP Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Neslihan Öziçli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde ilk kez kaydı yapılan tüylü kekreçiçeği, lahanagiller (Brassicaceae) familyasına ait bir türdür. Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren bu bitki, Türkiye'deki ‘Draba’ cinsine ait takson sayısını 34’e, Aizopsis alt grubundaki tür sayısını ise 9’a yükseltmiştir. Türkiye'de yaklaşık 13 bin bitki türü bulunuyor ve bunun 4 bini endemik. Bu keşif, biyolojik çeşitliliğimizin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

Altın Sarısı Çiçekler, Kayalık Alanları Seviyor

Araştırma ekibinde yer alan DKMP uzmanı Muhammed Hakan Çakmak ise şu bilgileri paylaştı:

“Tüylü kekreçiçeği, cüce görünümlü, ilkbaharda altın sarısı çiçekler açan ve genellikle kayalık, sarp yamaçları tercih eden bir bitkidir. Şu an için sadece Küre Dağları’nda tespit edildi. Türkiye'nin üç farklı bitki coğrafyasının kesişim noktasında yer alması, bu tür keşiflerin mümkün olmasını sağlıyor.”

Bakan Yumaklı: “Doğanın Eşsiz Mirasını Koruyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüylü kekreçiçeğinin floramıza katıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu’nun En’leri arasına yeni bir keşif: Tüylü kekreçiçeği. Küre Dağları Milli Parkı’nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki, floramıza kaydedildi. Ülkemiz, 13 bin bitki türüyle dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip ülkelerinden biridir. Bu eşsiz doğa mirasını koruyor ve gelecek nesillere aktarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”