Norveç'in başkenti Oslo’da düzenlenen basın toplantısında, Nobel Komitesi 2025 yılı Nobel Barış Ödülü’nün demokrasi mücadelesi ve insan hakları savunuculuğu nedeniyle Maria Corina Machado’ya verildiğini duyurdu. Komite, Machado’nun, Venezuela’da özgürlük ve demokratik değerler için verdiği mücadelenin küresel barışa katkı sunduğunu vurguladı.

Donald Trump Adaydı Ama Ödülü Alamadı

ABD eski Başkanı Donald Trump, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmişti. Ancak Komite, tercihini Güney Amerika'daki demokratik direnişin sembol isimlerinden olan Maria Corina Machado’dan yana kullandı.

Ödül Töreni 10 Aralık’ta Oslo’da

Nobel Barış Ödülü, geleneksel olarak diğer Nobel ödüllerinden farklı olarak Norveç'in Oslo kentinde takdim ediliyor. Bu yılki tören de 10 Aralık 2025 tarihinde Oslo’da düzenlenecek. Diğer Nobel ödülleri ise her zamanki gibi Stockholm'de sahiplerini bulacak.