Muğla Milas ile Yatağan, Balıkesir İvrindi’de 50 bin zeytin ağacının kesilmesi veya başka yerlere taşınmasını protesto eden zeytin yetiştiricileri üç gündür Aşağı Ayrancı Cemal Sürayya Parkı’nda yatıyorlar.

Meclis Genel Kurulu’nda diğer görüşmelerin uzun sürmesi üzerine Zeytinliklerle ilgili yasa teklifi görüşülemedi. Yasaya tepkilerin artması üzerine AKP’nin zeytinliklerle ilgili düzenlemeyi “yeniden değerlendirilmek üzere” geri çekebileceği ileri sürülüyor. TBMM’nin gelecek hafta tatile girmesi de bekleniyor.

KÖYLÜ ÜÇ GÜNDÜR PARKTA YATIP KALKIYOR

Milas İkizköy, Karacahisar, Çamköy’ün de aralarında bulunduğu mahallelerden gelen köylüler ise geçen haftadan bu yana Meclis’in hemen yanındaki Ayrancı’da bulunan Cemal Süreya Parkı’nda bekliyor. Köylüler, gece de parkta kalıyor. Ankara’nın gece ayazında, yerlere serdikleri örtülerin üzerinde yatıyorlar

EMEKLİ AYLIKLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ancak zeytinlik teklifi bu hafta da TBMM Genel Kurulu’na gelmeyeceği kesinleşti. Genel kurulda en düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkaran düzenlemenin de içerisinde yer aldığı “torba teklif” görüşülüyor. Yaklaşık 4 milyon emekli bu düzenlemenin yasalaşmasını bekliyor. Çünkü, en düşük emekli aylığında artış olabilmesi için bu düzenlemenin bir an önce TBMM’den geçmesi gerekiyor.