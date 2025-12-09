Sorgun'da 2025 yılınde planlanan köy yolu yapım hedefine ulaştıklarını belirten Kayhan, 'Bu yıl Cihanşarlı, Gököz, Kapaklı, Günyazı, İsafakılı, Gedikhasanlı, Büyükören, Babalı, Akoluk, Karakaya ve Dişli köyü yollarına toplamda 7 kilometre birinci kat, 15 kilometre ikinci kat ve 5,5 kilometre sıcak asfalt yapılmıştır. Ayrıca 2 bin ton rotmiks kullanılarak bozulan yollara yama ve 38 kilometre de kumlama çalışması yapıldı.' dedi.

Kayhan, yolların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.