Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti.
Gerçekleşen görüşmede, kamu kurumları ile basın sektörü arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar, resmî ilan sisteminin düzenli işleyişine yönelik atılacak adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret kapsamında, mevcut uygulamaların daha verimli yürütülmesi ve iş birliğinin kurumsal düzeyde geliştirilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.
Muhabir: Haber Merkezi