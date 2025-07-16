Şenliğin kapanışında sahneye çıkan sevilen sanatçı Koray Avcı, Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran kalabalığa hem müzik ziyafeti yaşattı hem de duygusal anlar yaşattı. Türk bayrağı açarak İzmir Marşı ile geceyi taçlandıran Avcı’ya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Havai Fişek Gösterisi Coşkuyu Zirveye Taşıdı

Konserin ardından gökyüzünü renklendiren muhteşem havai fişek gösterisi, şenliğe görsel bir şölenle veda edilmesini sağladı. Şehirde adeta bir festival havası estiren şenlik, gönüllerde unutulmaz anılar bıraktı.

Sponsor Firmalara Teşekkür Plaketi

Kapanış öncesi, şenliğe katkı sağlayan sponsor firmalara teşekkür plaketleri takdim edildi. Plaketleri, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal ve Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkanı Tarık Buğra birlikte sundu.

Başkan Köksal: "Bu Şenlik 266. Yılına Kadar Yaşasın"

Kapanış konuşmasında duygularını paylaşan Başkan Köksal, “Bu şehirde gülümsemeyi, birlikte eğlenmeyi, kültürle buluşmayı bir gelenek haline getirdik. Dileğimiz, bu şenliğin 66 değil, 166, 266. yıllarında da aynı coşkuyla kutlanmasıdır” diyerek katılımcılara teşekkür etti.