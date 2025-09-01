Saat 16.45’te Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerindeki bir inşaat alanında bilinmeyen nedenle inşaat malzemesi atıkları alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Mustafa Yanardağ (28) ve Yiğit Aydın Karaibrahimoğlu (26), sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu aktarılırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, aynı alanda geçen günlerde de yangın çıktığı öğrenildi.