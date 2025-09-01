CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Toplam 11 fezlekeden 4'Ü Özgür Özel, 2'si Cemal Enginyurt, 2'si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.
Komisyona gönderildi
TBMM Başkanlığı, söz konusu fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un değerlendirmesine sundu.
CHP Grubu ise, Karma Komisyon’a resmi başvuru yaparak Özgür Özel’e yönelik hazırlanan fezlekelere ilişkin dosyaların taraflarına iletilmesini istedi.