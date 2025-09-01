Eylül ayının ilk gününde piyasaların dikkati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına çevrildi. Küresel belirsizliklerin gölgesinde enflasyon ve büyüme verileri, atılacak adımın yönünü belirleyecek en kritik unsurlar olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, kararın piyasalarda yaratacağı olası etkiler nedeniyle temkinli bir bekleyiş içinde.



Enflasyon Verileri Belirleyici Olacak

3 Eylül’de açıklanacak TÜFE verileri, faiz kararının yönünü tayin edecek kritik unsur olarak görülüyor. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 1,7 ile yüzde 1,9 arasında gerçekleşmesi yönünde. Beklentinin üzerinde bir sonuç, faiz indirimini sınırlayabilir. TCMB’nin son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5 seviyesinde kalırken, resmi hedef yüzde 24’te bulunuyor. Uzmanlar, özellikle hizmet enflasyonundaki katılık ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın TCMB’nin adımını doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

Piyasalar 300 Baz Puan İndirime Hazırlanıyor

Temmuz ayında politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çeken TCMB’nin, Eylül toplantısında da benzer bir adım atabileceği konuşuluyor. Analistlere göre 250-300 baz puanlık bir indirim ihtimali güçlü ve bu durumda politika faizi yüzde 40’a yaklaşacak. Hollanda merkezli ING Global’in raporunda yıl sonu için faiz beklentisi yüzde 35’e kadar inerken, dolar/TL için Eylül ayında 42,23; yıl sonunda ise 45,00 seviyesi öngörülüyor. Sosyal medyada ekonomistlerin paylaşımları da bu beklentileri destekliyor.

Küresel Etkiler Döviz ve Faiz Beklentilerini Artırıyor

ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül ayında faiz indirimi ihtimalinin yüzde 84 seviyesinde olması, TCMB’nin kararını dolaylı olarak etkileyebilir. Jeopolitik riskler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve cari açık projeksiyonlarının 19,9 milyar dolarda seyretmesi, Merkez Bankası’nın dikkatle izlediği başlıklar arasında bulunuyor. Yatırımcılar, 11 Eylül’de alınacak kararın yanı sıra yapılacak açıklamanın tonuna da odaklanıyor.

3 Eylül Belirleyici Olacak

3 Eylül’de açıklanacak enflasyon verisi, faiz kararının seyrini belirleyecek en kritik adım olarak görülüyor. TCMB’nin rezerv biriktirme stratejisi ve veri odaklı yaklaşımı, sürecin çerçevesini çizecek. Uzmanlar yatırımcılara temkinli kalmalarını önerirken, alınacak kararın 2025 sonu enflasyon ve büyüme hedefleri üzerinde doğrudan etkili olacağı vurgulanıyor.