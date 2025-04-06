Erzurum'un 2.409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, Nisan ayında etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Gece saatlerinde aniden bastıran tipi ve soğuk hava, yolda kısmi buzlanma ve görüş mesafesinde düşüşe neden oldu. Yoğun kar yağışının ardından, karayolları ekipleri, güvenlik amacıyla Bayburt-Erzurum kara yolunu Kop Geçidi mevkiinde geçici olarak trafiğe kapattı. Bu durum, özellikle büyük tonajlı araçların kayma riski nedeniyle tır ve kamyonların güzergah üzerindeki uygun alanlarda durdurulmasına yol açtı.

Kop Dağı güzergahını kullanan sürücüler, yolculukları sırasında tipi ve fırtınanın etkisini kaydederek, yaşadıkları zorlukları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kar ve tipinin etkisiyle zorlu bir yolculuk geçiren sürücüler, yolda kayganlaşan zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaya çalıştı. Karayolları ekipleri, yol güvenliği için sürekli olarak çalışarak, araçların güvenli bir şekilde geçişini sağladı. Bölgedeki hava koşullarının hızla değişmesi, sürücülere ve yolculara ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Uzun zamandır beklenen kar yağışı, Erzurum'un yüksek rakımlı bölgelerinde doğanın yeniden beyaz örtüsünü giymesine yol açtı. Kop Dağı'nda yaşanan bu zorlu hava koşulları, bölge halkı ve sürücüler için ciddi bir sınav oluşturdu. Karayolları ekipleri, yol güzergahlarının güvenli hale getirilmesi için 24 saat görev başında kalırken, kopma ve çığ tehlikesine karşı sürekli olarak önlemler alındığı bildirildi.

Murat Söylemez/Bayburt, DHA